Coentrão leva multa de 20 euros por incidente com socorristas

Jogador foi repreendido pelo Conselho de Disciplina da Federação por caso no jogo com o FC Porto.

11.05.18

O defesa-esquerdo do Sporting Fábio Coentrão recebeu uma repreensão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) na sequência de um desentendimento com socorristas no jogo com o FC Porto, da 25.ª jornada da I Liga.



No jogo, disputado no passado dia 02 de março, Coentrão desentendeu-se com dois maqueiros de serviço no estádio do Dragão, tendo os três sido alvo de um procedimento disciplinar por "eventual protesto, atitude incorreta e outras infrações leves, agressões e inobservância de outros deveres".



O CD decidiu assim condenar Coentrão com uma repreensão e a pagar uma multa de 20 euros, enquanto os maqueiros Paulo Alexandre Matos e Filipe Manuel Soares foram condenados a pagar cada um 58 euros de multa.