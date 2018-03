Coentrão quer retirar-se no Sporting

Lateral esquerdo diz que voltou a encontrar felicidade.

10:39

Em entrevista ao jornal espanhol Marca, Fábio Coentrão admitiu que gostaria de pendurar as chuteiras no Sporting, já que no clube de Alvalade reencontrou a "felicidade", algo que diz ter perdido no Real Madrid."Estou a fazer as coisas bem aqui. É um clube no qual gostava de ficar até final da minha carreira. Sou muito feliz aqui, mas tenho contrato com o Real Madrid e tenho de respeitar as pessoas que me deram tanto nestes sete anos", admitiu o esquerdino, de 29 anos, que está cedido pelos merengues ao Sporting até final da presente temporada.Nessa mesma entrevista, Coentrão admite ter feito algumas coisas mal em Espanha, mas recorda que também teve momentos positivos, que as pessoas "não recordam". "Jogas um jogo agora... Voltas a jogar sete jogos depois. Estar sempre a treinar, sabendo que não vais jogar, porque estava lá o Marcelo... É normal isso acontecer, mas deixas ir um pouco abaixo e foi isso que me aconteceu no Real Madrid. Mas se pudesse voltar atrás mudava muitas coisas", confessou.