COI elege portuguesa Fifó como uma das estrelas dos Jogos da Juventude

Seleção de futsal feminino alcançou uma das duas medalhas de ouro conquistadas por Portugal.

A jogadora portuguesa de futsal Fifó é um dos destaques desta sexta-feira do site oficial do Comité Olímpico Internacional (COI), que considerou a campeã e melhor marcadora dos Jogos Olímpicos da Juventude como uma das "estrelas da competição".



"Quem pode esquecer-se da extraordinária proeza da sensacional goleadora portuguesa Ana Sofia Gonçalves, mais conhecida como Fifó?", questiona o COI no seu site oficial, recordando o desempenho da atleta no torneio olímpico, que se realizou em Buenos Aires.



O organismo olímpico lembrou que a jogadora da seleção portuguesa de futsal feminino de sub-19 "marcou 21 golos na prova feminina, incluindo os quatro com que a equipa derrotou o Japão na final", por 4-1, na quarta-feira



A seleção de futsal alcançou uma das duas medalhas de ouro conquistadas por Portugal na prova, em conjunto com a triatleta Alexandre Montez, de um total de cinco -- obteve mais três de prata -, o que perfez a melhor participação de sempre da representação lusa.