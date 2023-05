As minhas palavras foram textualmente 'deste-me uma patada, idiota'. Há imagens para o comprovar. Além do mais falei-lhe num tom próximo e amigável, dentro do que é um contexto de um jogo e em consonância do que a figura de Pepe significa para mim. Tanto assim é que depois do que aconteceu procurei-o nos balneários para esclarecer o sucedido, mas ele nem quis ouvir-me.Nunca tive uma atitude ou um comentário racista durante a minha carreira profissional ou enquanto criança. Nem permito que estas ofensas aconteçam na minha presença. Os meus valores estão acima de tudo. Posso ter mil defeitos, mas racismo não é um deles e não vou permitir que ninguém manche o meu nome deste modo. Não deixarei que o meu filho ouça da boca de ninguém que o seu pai é racista.O racismo é uma nódoa na sociedade e no desporto, juntos temos de conseguir erradicá-lo. Mas desta forma, lançando acusações falsas, não o vamos conseguir. É tão grave cometer um ato racista como inventá-lo para prejudicar alguém.Há poucas coisas piores do que sentires-te desiludido e uma delas é quando quem te desilude é uma referência. Não mudo a minha honra por um troféu.Não ao racismo.