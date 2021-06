A 38ª edição da Volta ao Alentejo/1º Grande Prémio CMTV começa esta quarta-feira em Reguengos de Monsaraz (10h45) e conta com a participação de 124 corredores, de 18 equipas, 12 delas nacionais.









CMTV é uma corrida “para ciclistas completos”.



A corrida vai decorrer durante cinco dias mas terá seis etapas por entre as planícies, montes e pequenas montanhas alentejanas. As duas primeiras etapas, com quase 200 quilómetros cada, poderão ser discutidas ao sprint enquanto as restantes são mais indicadas para especialistas na média montanha e contrarrelógio. CMTV é uma corrida "para ciclistas completos".

A Volta ao Alentejo é uma corrida do panorama do ciclismo nacional com muita tradição. Em 2020 não se realizou devido à pandemia de Covid-19, pelo que o último vencedor foi o ciclista João Rodrigues (W52/FC Porto), em 2019. No ano anterior a prova foi ganha por Luís Mendonça (Efapel), que este ano vai estar no pelotão.



Nos últimos anos já venceram a prova alentejana ciclistas como Enric Mas (Movistar), Carlos Barbero (Team Qhubeka) e Jasper Stuyven (Trek Segafredo).



Em 1996, o vencedor foi Miguel Indurain (Banesto). Esta quarta-feira, a primeira etapa liga Reguengos de Monsaraz a Beja. A prova tem acompanhamento na CMTV.