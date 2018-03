Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Comentadores do Benfica 'põem' Miguel Cardoso no Sporting no lugar de Jesus

André Ventura e Pedro Guerra dizem que treinador do Rio Ave vai substituir o técnico dos Leões.

23:06

Dois comentadores afetos ao Benfica, André Ventura na CMTV e Pedro Guerra, na TVI, avançaram esta segunda-feira que Miguel Cardoso, atual treinador do Rio Ave, terá chegado a acordo com o Sporting para substituir Jorge Jesus no comando técnico dos leões na próxima época.







"É uma traição, mais uma que Jorge Jesus tem sofrido. Foram contactados dois treinadores. A estrutura do Sporting já iniciou contactos e já anda a ver jogadores indicados por o novo treinador. A pirimeira hipótese era Paulo Fonseca, mas o novo treinador do Sporting vai ser Miguel Cardoso", disse André Ventura na CMTV.



Um cenário que foi prontamente desmentido por Nuno Saraiva, diretor de comunicação do Sporting, através de uma mensagem que enviou para Carlos Anjos, comentador da CMTV afeto ao clube de Alvalade. Este transmitiu o desmentido em direto no programa 'Pé em Riste', na CMTV.



Carlos Anjos contra-ataca. Diz ter recebido uma mensagem de "um responsável da comunicação do Sporting", durante a tarde desta segunda-feira, a indicar que "a cartilha do Benfica seria dizer que Jorge Jesus já não era treinador do Sporting", pelo que desvaloriza a informação de Ventura.