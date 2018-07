Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Comissão Arbitral reconhece justa causa das rescisões de Rui Patrício e Podence

Atletas que saíram do Sporting ficam assim livres para jogar por outros clubes.

17:41

A Comissão Arbitral Paritária (CAP) reconheceu justa causa a Rui Patrício e Daniel Podence para "efeitos meramente desportivos", reconhecendo assim o direito de "desvinculação desportiva".



Com esta decisão, a CAP reconhece a justa causa e admite que possam inscrever-se para o clube que entenderem Os dois jogadores ficam assim livres para assinar por outro clube, o que já aconteceu. O guarda-redes foi apresentado como reforço do Wolverhampton, ao passo que o extremo rumou ao Olympiacos.



Esta Comissão de Arbitral tem uma relevância muito reduzida, porque a nova lei do contrato desportivo diz que o vinculo cessa com a rescisão laboral. O caso continua a correr na justiça civil, onde podem vir a ser determinadas indemnizações a pagar por alguma das partes.