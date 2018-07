Comissão de Gestão autoriza Benedito a formalizar candidatura em Alvalade

Anúncio deverá ser feito na próxima quinta-feira.

A Comissão de Gestão que nesta altura comanda os destinos do Sporting autorizou que a candidatura de João Benedito à liderança do clube seja apresentada em Alvalade, apurou Record . Em princípio deverá ser já na próxima quinta-feira.Nesta altura são já sete as candidaturas formalizadas - Bruno de Carvalho, Carlos Vieira, Dias Ferreira, Fernando Tavares Pereira, Frederico Varandas, Pedro Madeira Rodrigues e Zeferino Boal - perfilando-se ainda as de João Benedito e Dionísio Castro.As eleições vão ter lugar no dia 8 de setembro.