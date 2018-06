Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Comissão de Gestão do Sporting marca conferência de imprensa para as 18h00

Bruno de Carvalho foi destituído de presidente.

15:39

A Comissão de Gestão do Sporting marcou uma conferência de imprensa para as 18h00.



Bruno de Carvalho, que em fevereiro viu uma larga maioria de sócios legitimar o seu mandato - aprovando alterações aos estatutos e ao regulamento disciplinar, e a continuidade dos órgãos sociais - foi o primeiro presidente a ser afastado em quase 112 anos de história do clube com 71,36% de votos.



Eleito em 2013 e reconduzido em 2017, Bruno de Carvalho considerou, desde o início, que a AG era ilegal, e tinha dito que não marcaria presença no plenário, algo que não cumpriu, ao deslocar-se ao local para votar.



Numa das mais concorridas assembleias gerais de sempre do Sporting votaram 14.735 sócios.



Entretanto, o ex-diretor clínico do Sporting Frederico Varandas vai formalizar a sua candidatura à presidência do Sporting na terça-feira.



"O meu primeiro contributo para o novo Sporting será a formalização na próxima terça-feira da minha candidatura ao cargo de presidente do Sporting Clube de Portugal", revelou à agência Lusa.