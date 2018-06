Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Comissão Europeia espera que vencedor do Mundial seja europeu

Jean-Claude Juncker desejou esta quinta-feira boa sorte às seleções participantes.

Por Lusa | 14:26

A Comissão Europeia desejou esta quinta-feira "boa sorte" às dez seleções de Estados-membros da União Europeia (UE) que participam no Mundial2018, na Rússia, ao qual nenhum comissário irá assistir em presença, esperando que uma seja a vencedora.



O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, "apoiará todas as seleções europeias" e a todos a organização deseja "boa sorte", disse na conferência de imprensa diária o porta-voz do executivo comunitário, Margaritis Schinas.



"Confiamos que continue a cumprir-se a tradição de que quando o Mundial se joga na Europa, o vencedor é um europeu", salientou, o que se tem verificado com a exceção do campeonato do mundo de 1958, disputado na Suécia e do qual saiu vencedor o Brasil.



Schinas acrescentou ainda que nenhum comissário europeu se deslocará à Rússia para assistir a jogos do Mundial2018.



A UE mantém em vigor um regime de sanções económicas contra a Rússia pelo envolvimento desta no conflito ucraniano e a anexação ilegal da Crimeia.



Dez países da UE - Portugal, Espanha, Alemanha, França, Inglaterra, Bélgica, Croácia, Polónia, Dinamarca e Suécia - participam no Campeonato do Mundo, sendo que algumas se defrontam na mesma fase de grupos, como os dois países ibéricos (na sexta-feira).



A anfitriã Rússia e a Arábia Saudita dão esta quinta-feira o pontapé de saída no 21.º campeonato do mundo de futebol, num embate marcado para o Estádio Luzhniki, em Moscovo, o palco da final, em 15 de julho.



Portugal estreia-se na sexta-feira, num jogo a disputar com a seleção espanhola.