Comissão explica por que não expulsou Bruno de Carvalho de sócio do Sporting

Leia o comunicado do órgão na íntegra, em que é decretada a suspensão de um ano ao presidente destituído.

A Comissão de Fiscalização (CF) do Sporting justificou, esta quinta-feira, os motivos que a levaram a suspender Bruno de Carvalho por um período de um ano e Carlos Vieira, Rui Caeiro, José Quintela, Luís Gestas e Alexandre Godinho - também membros do Conselho Diretivo destituído - por 10 meses. Em comunicado, a CF refere que o antigo presidente foi "inegavelmente o principal artífice e responsável da situação grave e antiestatutária criada", o que levou à pena aplicada. Em causa a "oposição continuada e acirrada à realização da Assembleia Geral de dia 23 de junho", assim como a criação de "órgãos não estatutários com os quais tentaram iludir os sócios".



De resto, a CF sublinha que tendo "legitimidade" para expulsar de sócio Bruno de Carvalho, "e havendo matéria suficiente para o fazer, não quis deixar de considerar atenuantes e de respeitar o passado do clube", avança o Record.



Relativamente a Luís Roque, membro da antiga direção que teve apenas uma "repreensão registada", a CF explica a decisão com o facto de este ter "conseguido provar a sua ausência das reuniões onde estes atos mais graves foram decididos, embora não provasse a sua oposição ativa aos mesmos".