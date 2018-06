Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Comissão nomeada por Bruno de Carvalho garante que este está em funções

Comissão Transitória da Mesa da Assembleia Geral acusa a MAG demissionária de ilegalidades.

Por Lusa | 16:50

A Comissão Transitória (CT) da Mesa da Assembleia Geral (MAG) do Sporting - equipa nomeada pela direção presidida por Bruno de Carvalho - garantiu esta quarta-feira que Bruno de Carvalho e o Conselho Diretivo (CD) do clube vão continuar em funções, apesar de suspensão imposta pela Comissão de Fiscalização.



"Vou garantir que ele vai continuar em funções", disse Elsa Tiago Judas em conferência de imprensa, acrescentando: "É a lei que lhe dá a garantia de que ele vai continuar em funções (...) Com certeza que o dr. Bruno de Carvalho e a sua direção estão legitimados por quem têm de estar, pelos sócios".



Elsa Tiago Judas, que participou na conferência de imprensa juntamente com Bernardo Trindade Barros, explicou a ausência de Bruno de Carvalho: "Ele não está aqui presente, porque entendeu que nós podemos explicar o que se passa".



Quanto às três assembleias agendadas para os dias 17, 21 e 23, a presidente da CT voltou a frisar que apenas as duas primeiras serão legais e que a última não irá ter reflexos práticos.



"A de dia 23 está cheia de irregularidades do princípio ao fim. Pode realizar-se se assim o entender, mas no dia a seguir não há ponta por onde se lhe pegue. A realizar-se nunca destituirá este conselho diretivo", garantiu.



A comunicação social insistiu em perceber o porquê da ausência do presidente no auditório Artur Agostinho, questionado "se teria medo". Elsa Judas negou prontamente e voltou a justificar.



"Estas são as pessoas mais aptas para responder a estas questões. Na está presente porque entendeu que nós estaríamos aqui garantindo as respostas às questões. Não tem medo de estar aqui", explicou.



Elsa Tiago Judas não poupou nas críticas e nos ataques à forma como a Comissão de fiscalização atuou na manhã de hoje, afirmando que estão apenas concentrados em destituir o conselho diretivo seja de que forma for.



"Quando a comissão fala em via judicial é um perigo, porque primeiro atua-se. Ninguém pode entrar aqui com a polícia e tirar o órgão que está em funções. O que se fez hoje não pode acontecer. Adiantaram-se aos tribunais, aos juízes e até ao supremo tribunal", lamentou.



A terminar, desejou que a partir do dia 17 de junho tudo volte à normalidade no clube e mostrou-se esperançosa que os sócios compareçam em massa.



"Espero que o fim chegue na Assembleia Geral do dia 17. [Os sócios] digam o que querem, acabem com isto e que se possa começar a trabalhar mais e normalmente. A palavra tem de ser dos sócios e vão aparecer em força. Digam de sua justiça, são eles que mandam, deliberam e as decisões são legitimadas", concluiu.



Já Bernardo Trindade Barros dirigiu-se aos sócios para lembrar as palavras do presidente, quando referiu que basta aparecerem com o documento para destituir o atual conselho diretivo, desde que esteja de acordo com os estatutos do clube.



"Se não gostam do presidente é simples. Temos que respeitar a vontade dos sócios, mas apresentem o requerimento, porque nada disto faz sentido. Os sócios é que tem que pedir a destituição e com meia dúzia de votos pede-se a destituição, mas temos que obedecer aos estatutos. O presidente até se disponibilizou para fazer a assembleia destitutiva, mas esse documento nunca chegou", recordou.



A Comissão de Fiscalização (CF) designada pela Mesa de Assembleia Geral (MAG) do Sporting anunciou hoje ter suspendido preventivamente, e com efeitos imediatos, o Conselho Diretivo do Sporting.



Em conferência de imprensa, três dos cinco elementos da CF, explicaram que a nota de culpa, que suspende as funções e impede os membros do CD do Sporting de entrarem nas instalações do clube, já seguiu para os visados, que têm agora 10 dias úteis para o contraditório.