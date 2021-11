O Comité Olímpico Internacional (COI) está a ser criticado pela forma como lidou com o caso de Peng Shuai. A videochamada que a tenista chinesa fez com o presidente do COI, Thomas Bach, é considerada insuficiente pela Amnistia Internacional. “O COI está a entrar em águas perigosas. Deve ser cuidadoso para não participar em qualquer tipo de tentativa de limpar a imagem da China nesta situação de possível violação dos direitos humanos”, disse Alkan Akad, investigador na organização não-governamental.









Sobre o COI são agora levantadas suspeitas de complacência com o governo chinês, alegadamente, por causa dos Jogos Olímpicos de Inverno, que decorrem em Pequim no início do próximo ano. “No passado, vimos casos semelhantes em que as pessoas não tinham outra opção a não ser dizer o que lhes foi dito para dizer”, referiu Alkan Akad, que lembrou ainda que o governo chinês tem “histórico de fabricar declarações ou obrigar as pessoas a darem testemunhos forçados”.

O desaparecimento de Peng Shuai tornou-se um assunto mundial, após a jogadora ter denunciado um alegado abuso sexual por parte de um antigo vice-primeiro-ministro chinês. A tenista chinesa esteve desaparecida durante quase três semanas. O Governo chinês continua sem comentar o caso de Peng Shuai.