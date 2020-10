Comité organizador testa medidas de segurança e prevenção de covid-19 para os Jogos Olímpicos

Os organizadores dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Tóquio2020 têm estado a testar desde o início da semana várias medidas de prevenção para a covid-19, que se juntarão às habituais medidas de segurança de grandes eventos.

Durante os testes, foram verificadas as funcionalidades de dispositivos como detetores de metais, 'scanners', câmaras térmicas e termómetros com infravermelhos, e foi pedido aos participantes que cumprissem as distâncias de segurança.

"Queremos testar várias medidas contra a pandemia de covid-19", afirmou o diretor de segurança do comité organizador, Tsuyoshi Iwashita, garantindo que um dos principais objetivos dos testes é mostrar que a organização "está a trabalhar para garantir a segurança durante os Jogos".

Iwashita lembrou que o comité organizador "ainda não decidiu as medidas finais a adotar", no que se refere à desinfeção, e explicou que está a ser estudo um protocolo para um eventual surto de casos de covid-19 entre os voluntários, que já estão a trabalhar.

Devido à pandemia de covid-19, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Tóquio2020 foram adiados para o verão de 2021.

