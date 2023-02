Comités nórdicos contra participação russa e bielorussa nos Jogos Olímpicos Paris2024

Os comités olímpicos e paralímpicos dos países nórdicos expressaram esta terça-feira oposição a que a Rússia e a Bielorrússia sejam readmitidas no movimento olímpico e possam competir nos Jogos Olímpicos Paris2024.

Recentemente, o Comité Olímpico Internacional (COI) admitiu a possibilidade de os desportistas russos e bielorrussos entrarem nas competições internacionais, sob bandeira neutra, e desde que não tenham apoiado ativamente a invasão russa da Ucrânia.

"Não é a altura certa para estas considerações, já que nada mudou no que diz respeito à guerra brutal da Rússia contra a Ucrânia", defenderam os comités nórdicos, de Dinamarca, Suécia, Noruega, Finlândia e Islândia, em carta conjunta enviada a várias organizações internacionais, entre as quais o COI.

Os signatários, que incluem as confederações dos cinco países, asseguram que trabalharão "em diálogo estreito" com as partes "relevantes" interessadas no avaliar da situação, reafirmando o seu apoio ao povo ucraniano, pedindo que haja paz.

Outros países europeus, como a Polónia e da região do báltico, também se manifestaram contrários à participação bielorrussa e russa, enquanto o Comité Olímpico da Ucrânia ameaçou boicotar os Jogos de Paris2024.