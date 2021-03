Como a Covid-19 afetou o desporto em Portugal e no Mundo

A pandemia de Covid-19 paralisou o desporto há um ano e condicionou a realização de milhares de competições, encabeçadas pelos Jogos Olímpicos Tóquio2020, adiados por um ano, para entre 23 de julho e 08 de agosto.

Cronologia dos principais efeitos no desporto português e mundial:

MARÇO 2020

Dia 10

O grupo de emergência criado pelo presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, decreta jogos à porta fechada na 25.ª jornada das I e II Ligas e nas competições de futsal, enquanto as provas amadoras só podem ter cinco mil espetadores e os escalões de formação masculinos e femininos ficam suspensos até 28 de março.

A 38.ª Volta ao Alentejo em bicicleta, a disputar de 18 a 22 de março, é cancelada.

A Federação Portuguesa de Atletismo suspende a participação em competições internacionais e a realização de eventos por tempo indeterminado.

O Maratona Clube de Portugal transfere a 30.ª edição da Meia maratona de Lisboa, prevista para 22 de março, para 06 de setembro.

Dia 11

As federações portuguesas de andebol, basquetebol, ciclismo, ginástica, hóquei em patins, voleibol e râguebi suspendem todas as provas, a maioria por tempo indefinido.

A Liga norte-americana de basquetebol (NBA) é suspensa por tempo indeterminado.

Dia 12

A Federação Portuguesa de Futebol suspende por tempo indefinido as provas sob a sua égide, tal como a Liga Portuguesa de Futebol Profissional em relação às I e II Ligas.

Oito equipas disputam à porta fechada os quartos de final da edição 2019/20 da Taça de Portugal de futsal, em Matosinhos, que só ficaria concluída entre 27 e 29 de dezembro.

As federações portuguesas de canoagem, surf e remo suspendem todas as provas.

A Fórmula 1 cancela o Grande Prémio da Austrália, a decorrer de 13 a 15 de março, que iria abrir a edição 2020 do campeonato do mundo da classe rainha do automobilismo.

Dia 13

O Comité Executivo da UEFA suspende os jogos dos oitavos de final da Liga dos Campeões, dos 16 avos da Liga Europa e dos quartos de final da Youth League.

As federações portuguesas de natação, ténis e ténis de mesa suspendem todas as competições nacionais agendadas para os próximos meses.

As Maratonas de Boston (de 20 abril para 14 de setembro) e de Londres (de 26 de abril para 04 de outubro), duas das seis principais realizadas anualmente, são adiadas.

A Fórmula E interrompe a temporada por dois meses, após cinco corridas efetuadas.

Dia 16

A Liga Mundial de Surf adia todas as provas até ao final de junho.

Dia 17

O Euro2020, que deveria decorrer entre 12 de junho e 12 de julho e no qual a seleção portuguesa defende o título, é adiado por um ano, de 11 de junho a 11 de julho de 2021.

A Copa América 2020, aprazada para acontecer nas mesmas datas do que o principal torneio europeu de seleções, também é adiada para 11 de junho a 10 de julho de 2021.

O Comité Executivo da UEFA adia a fase final da Liga das Nações e os Europeus de sub-21 e feminino, que estavam agendados para decorrer entre junho e julho de 2021.

Dia 18

É declarado o estado de emergência em Portugal, com uma extensão inicial de 15 dias, determinando o encerramento de instalações destinadas a atividades desportivas.

O Estoril Open em ténis, agendado entre 25 de abril e 03 de maio, é cancelado, assim como toda a temporada de terra batida.

Dia 24

O Governo japonês e o Comité Olímpico Internacional anunciam o adiamento por um ano dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, que estavam previstos de 24 de julho a 09 de agosto.

Dia 27

A Federação Portuguesa de Futebol cancela todas as provas dos escalões de formação masculinos e femininos de futebol e futsal, sem títulos, subidas e descidas de divisão.

Dia 31

Os Jogos Olímpicos Tóquio2020 são remarcados entre 23 de julho e 08 de agosto de 2021 e os Jogos Paralímpicos passam a decorrer de 24 de agosto a 05 de setembro.

ABRIL 2020

Dia 01

O Comité Executivo da UEFA suspende por tempo indeterminado todas as competições sob a sua égide, após uma reunião com representantes das 55 federações nacionais.

O torneio de Wimbledon, um dos quatro Grand Slam da temporada de ténis, que deveria ocorrer entre 29 de junho e 12 de julho, é cancelado pela segunda vez em 150 anos.

Dia 07

A Federação Portuguesa de Futebol cancela os campeonatos seniores não profissionais de futebol e futsal, sem atribuir títulos nem decretar subidas e descidas de divisão.

Dia 08

Os Mundiais de atletismo de 2021 são adiados por um ano, para o período entre 15 e 24 de julho, nos Estados Unidos.

Dia 09

A Federação Internacional de Basquetebol adia o Euro2021 para 01 a 18 de setembro de 2022, com organização repartida por Alemanha, Itália, Geórgia e República Checa.

Dia 10

A Federação Portuguesa de Rugby cancela todas as provas femininas e de formação.

Dia 15

A Volta a França em bicicleta, uma das três principais corridas anuais do mundo, que estava prevista de 27 de junho a 19 de julho, passa para o período entre 29 de agosto e 20 de setembro.

Dia 23

Os Europeus de atletismo, de 25 a 30 de agosto, em França, são anulados.

Dia 24

A seleção portuguesa de andebol recebe uma das vagas disponíveis para a fase final do Mundial2021, depois da Federação Europeia ter anulado os 'play-offs' de apuramento.

Depois de ter reagendado duas vezes a 'final four' da Liga dos Campeões de andebol, fixada de 28 a 29 de dezembro, na Alemanha, a EHF anula os oitavos e os quartos de final e mantém só as quatro melhores equipas da fase de grupos, excluindo o FC Porto.

A Taça EHF, na qual estava o Benfica, e a Taça Challenge são canceladas, tal como a Liga dos Campeões, a Taça CEV e Taça Challenge de voleibol, que tinha o Sporting.

Dia 25

Os torneios de qualificação de andebol masculino para os Jogos Olímpicos Tóquio2020 são adiados por um ano, de 12 a 14 de março, entre Alemanha, França e Montenegro.

Dia 28

O primeiro-ministro, António Costa, recebe os presidentes de Federação Portuguesa de Futebol, Liga de Clubes, Benfica, FC Porto e Sporting no Palácio de São Bento, em Lisboa, para debater a retoma da I Liga de futebol após o final do estado de emergência.

Dia 29

As federações de andebol, basquetebol, hóquei em patins e voleibol cancelam as respetivas competições nacionais, sem títulos e descidas de divisão, fazendo depender o acesso às provas europeias da classificação aquando da suspensão e as subidas de divisão da realização de torneios de apuramento no início da época 2020/21.

Dia 30

O plano de desconfinamento anunciado pelo Governo autoriza a conclusão da I Liga de futebol, que ainda tem 10 jornadas por disputar, e da Taça de Portugal, cuja final será discutida entre FC Porto e Benfica, a partir do final do último fim de semana de maio.

A II Liga e as modalidades praticadas em recinto fechado ficam excluídas desta retoma competitiva, enquanto a prática de desportos individuais ao ar livre é permitida.

As competições europeias de clubes de hóquei em patins, nas quais estavam inseridas Benfica, FC Porto, HC Braga, Oliveirense, Óquei de Barcelos Sporting, são canceladas.

O Rali de Portugal, quinta etapa do campeonato do mundo de ralis (WRC), aprazado de 21 e 24 de maio e posteriormente adiado para data a definir, é anulado.

A edição 2019/20 da Liga francesa de futebol é concluída pela via administrativa após 28 jornadas, com a atribuição do título ao Paris Saint-Germain, as descidas de Amiens e Toulouse e as subidas de Lorient e Lens, contrariando a retoma na maioria dos países.

MAIO 2020

Dia 02

Portugal transita do estado de emergência para o estado de calamidade.

Vizela e Arouca, clubes com mais pontos aquando da suspensão do Campeonato de Portugal, são indicados pela Federação Portuguesa de Futebol para subirem à II Liga.

Dia 04

Os Mundiais de natação de 2021 são adiados de 13 a 29 de maio de 2022, no Japão.

Dia 05

A Volta a Espanha em bicicleta, uma das três principais corridas anuais do mundo, prevista entre 14 de agosto e 06 de setembro, passa a decorrer de 20 de outubro a 08 de novembro, numa versão reduzida.

Os Europeus de natação de piscina longa, saltos, artística e mar aberto sofrem o segundo adiamento e são prorrogados para 10 a 23 de maio de 2021, na Hungria.

Dia 08

O Maratona Clube de Portugal transporta a 35.ª edição da Maratona de Lisboa, inicialmente prevista em 15 de outubro, para 17 de outubro de 2021.

A Liga das Nações e a Taça Challenger de seleções voleibol, que estava prevista acontecer em Gondomar, são anuladas.

Dia 09

As etapas da Volta a Espanha em bicicleta que iam passar por Portugal são canceladas.

Dia 11

A Runporto recalendariza a 14.ª edição da Meia maratona do Porto, originalmente aprazada em 20 de setembro, para 19 de setembro 2021.

Dia 12

Os nadadores portugueses de alto rendimento voltam a treinar no Centro de Alto Rendimento de Natação do Jamor, em Oeiras, depois do encerramento das instalações.

A FIFA adia o Mundial de futsal para 12 de setembro a 03 de outubro, na Lituânia.

A World Athletics anuncia o calendário reformulado da Liga Diamante, o mais importante circuito do atletismo mundial, extensível de 14 de agosto a 25 de setembro.

Dia 16

A Alemanha é a primeira das principais Ligas europeias de futebol a retomar a época.

Dia 21

A equipa portuguesa sénior de canoagem regressa aos estágios em Avis e no Gerês.

Os Mundiais de natação em piscina curta, previstos para o final do ano, nos Emirados Árabes Unidos, são transportados para entre 16 e 21 de dezembro de 2021.

Dia 23

Os atletas de alto rendimento e as seleções nacionais de ginástica voltam aos treinos.

Dia 25

A Euroliga e a Eurocup de basquetebol são canceladas.

Dia 28

A Maratona de Boston, uma das seis principais realizadas anualmente, que tinha sido adiada de 20 abril para 14 de setembro, é anulada.

Dia 31

A Federação Portuguesa de Canoagem lança um calendário reformulado, com início em julho e a maioria das provas no Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho.

JUNHO 2020

Dia 01

Ginásios e academias, piscinas cobertas e descobertas e outras infraestruturas para a prática de modalidades desportivas individuais e sem contacto físico passam a poder reabrir, sob restrições definidas pela Direção-Geral de Saúde (DGS).

Dia 02

A Fórmula 1 confirma o início da Mundial de 2020 na Áustria, em 05 de julho.

A Federação Portuguesa de Rugby decreta a conclusão dos campeonatos nacionais de seniores masculinos, sem atribuição de títulos nem aplicação de subidas e descidas.

O Comité Olímpico do Brasil informa que Portugal foi o primeiro país europeu escolhido para acolher estágios de 150 atletas, impedidos de treinar nas melhores condições no seu país, até novembro, com ponto central no Centro de Alto Rendimento de Rio Maior.

Dia 03

A I Liga de futebol retoma 87 dias depois, com o triunfo caseiro do Portimonense sobre o Gil Vicente (1-0), no primeiro dos 90 encontros das últimas 10 jornadas da edição de 2019/20, disputadas sem público e sob um plano aprovado pela DGS, até 26 de julho.

Dia 05

A seleção portuguesa feminina de judo regressa aos estágios em Idanha-a-Nova.

Dia 08

A Runporto recalendariza a 17.ª edição da Maratona do Porto, aprazada para 08 de novembro, para 07 de novembro de 2021.

Dia 11

A Federação Portuguesa de Ténis de Mesa aponta a realização da fase final da primeira divisão masculina para entre 01 e 06 de julho, em Vila Nova de Gaia, mas cancela o campeonato feminino, sem atribuição de título.

Dia 13

Mais de 20.000 espetadores presenciam a vitória dos Highlanders sobre os Chiefs (28-27), na jornada inaugural do Super Rugby, no Estádio Forsyth Barr, em Dunedin, na Nova Zelândia, assinalando um inédito regresso de público aos recintos desportivos à escala mundial, sem máscaras ou quaisquer medidas de distanciamento social.

Dia 17

O Comité Executivo da UEFA recalendariza diversas competições europeias e decide atribuir a Lisboa a organização de uma inédita 'final a oito' da Liga dos Campeões de futebol, a decorrer nos estádios da Luz e José Alvalade, de 12 a 23 de agosto.

Igual medida é transposta para a Liga Europa, a ser concluída entre 05 e 21 de agosto, através de eliminatórias de uma única mão, em quatro cidades da Alemanha.

A fase final do Europeu de sub-21 adota um novo formato, ao ser dividida em dois períodos competitivos, com a fase de grupos entre 24 e 31 de março e as derradeiras eliminatórias de 31 de maio a 06 de junho de 2021, na Hungria e na Eslovénia.

A Federação Portuguesa de Atletismo divulga o programa de retoma, apontando os Campeonatos de Portugal ao ar livre de 28 de junho para 08 e 09 de agosto e o Campeonato Nacional de Clubes de 12 de julho para 15 e 16 do mês seguinte.

A Fórmula E anuncia a retoma com seis corridas, de 05 a 13 de agosto, na Alemanha.

O torneio de Roland Garros, um dos quatro do Grand Slam de ténis, previsto de 24 de maio a 07 de junho, volta a ser adiado e fica marcado de 27 de setembro a 11 de outubro.

Dia 19

O Figueira Pro, primeira das cinco etapas do circuito nacional, torna-se a primeira prova de surf a ser realizada em todo o mundo depois do interregno competitivo.

Dia 21

Um reformulado circuito sénior da Federação Portuguesa de Ténis arranca em Loulé.

Dia 24

As Maratonas de Berlim e Nova Iorque, duas das seis principais realizadas anualmente e com adiamento prévio para 27 de setembro e 01 de novembro, são canceladas.

Os Jogos Mundiais de Patinagem, que integram o Campeonato do Mundo de hóquei em patins e deveriam realizar-se em 2021, na Argentina, foram adiados por um ano.

Dia 26

A Liga norte-americana de basquetebol (NBA) anuncia que será retomada em 30 de julho, concentrando 22 das 30 equipas no complexo desportivo da Disney, em Orlando, no estado da Florida, até apurar o campeão da temporada 2019/20.

A fase final da Taça Davis de seleções de ténis é prorrogada para entre 22 e 28 de novembro de 2021, em Espanha.

Dia 30

A World Rugby cancela as últimas quatro etapas dos circuitos mundiais de 'sevens' e declara a Nova Zelândia como campeã nas vertentes masculina e feminina, sem despromoções e com a subida do Japão, então líder do 'ranking' das 'Challenger Series'.

JULHO 2020

Dia 01

A Federação Portuguesa de Futebol relocaliza a final da Taça de Portugal, aprazada para 01 de agosto, entre Benfica e FC Porto, e habitualmente disputada no final de maio no Estádio Nacional, em Oeiras, para o Estádio Cidade de Coimbra.

A Federação Internacional de Canoagem cancela o Campeonato do Mundo de canoagem de mar, previsto de 01 a 06 de setembro, em Esposende e Viana do Castelo.

Dia 02

O Mundial de ralis anuncia a retoma, dispersa de 06 de setembro a 06 de dezembro.

Dia 05

O ciclismo nacional regressa à competição com um contrarrelógio individual em Sangalhos, Anadia, que serve como prova pontuável para a Taça de Portugal.

Dia 10

A Federação Portuguesa de Natação projeta o começo da temporada com o Open de Loulé, entre 14 e 16 de agosto, destacada como a primeira competição internacional de seleções a ser realizada em todo o mundo depois do interregno competitivo.

Dia 17

O circuito mundial de surf de 2020, que contava com passagem por Peniche, é anulado.

Dia 24

O Mundial de Fórmula 1 integra o Grande Prémio de Portugal no calendário da época de 2020, a decorrer de 23 a 25 de outubro, no Autódromo Internacional do Algarve.

A Volta a Itália em bicicleta, uma das três principais corridas do mundo, inicialmente prevista de 09 a 31 de maio, é recalendarizada para 03 a 25 de outubro.

Dia 28

A Liga de clubes aprova em assembleia-geral extraordinária um novo formato para a edição 2020/21 da Taça da Liga, que será disputada pelos seis primeiros colocados da I Liga e os dois melhores classificados da II Liga aquando da última jornada de novembro.

AGOSTO 2020

Dia 06

A Maratona de Londres, uma das seis principais realizadas anualmente e que tinha sido transferida de 26 de abril para 04 de outubro, anuncia que irá decorrer à porta fechada, num percurso distinto e limitada aos atletas de elite.

Dia 07

A Superfinal da Liga Europeia de futebol de praia, originalmente prevista para a Figueira da Foz, é transferida para a Nazaré, entre 02 e 06 de setembro.

Dia 10

O Mundial de MotoGP confirma o início da época de 2020 entre 17 e 19 de julho, em Espanha, num calendário que passa a integrar o Grande Prémio de Portugal, a decorrer de 20 a 22 de novembro, no Autódromo Internacional do Algarve.

Dia 12

A 82.ª edição da Volta a Portugal em bicicleta, originalmente calendarizada de 29 de julho a 09 de agosto e que tinha sido adiada em junho, é prorrogada para 2021 e dá lugar a uma edição especial, marcada entre 27 de setembro e 05 de outubro.

Dia 13

A Maratona de Chicago, uma das seis principais realizadas anualmente e que estava agendada para 11 de outubro, é cancelada.

Dia 25

A Direção-Geral da Saúde atualiza as normas para a retoma das competições de modalidades desportivas coletivas, incluindo o râguebi e os desportos de contacto, entre os quais o judo, o polo aquático e a ginástica acrobática, no grupo de alto risco de contágio, sujeito a testes de despistagem à covid-19 até 48 horas antes das provas.

A Federação Portuguesa de Judo anuncia a retoma das provas nacionais a partir da Taça Internacional Kiyoshi Kobayashi, em Cernache, em 26 de setembro.

Dia 31

O Open dos Estados Unidos, a decorrer até 13 de setembro, arranca sem espetadores nas bancadas, num cenário inédito na história dos torneios do Grand Slam de ténis.

SETEMBRO 2020

Dia 12

A edição 2020/21 do campeonato nacional masculino de andebol arranca, um mês antes dos escalões secundários e da vertente feminina.

Dia 15

O campeonato nacional de futebol de praia arranca e estende-se até 05 de outubro.

Dia 18

A edição 2020/21 da I Liga de futebol arranca, em simultâneo com o Campeonato de Portugal, uma semana depois do começo da II Liga.

Dia 21

Roland Garros, um dos quatro do Grand Slam, torna-se o primeiro grande torneio de ténis a ter público nas bancadas depois do interregno competitivo.

Os Europeus de judo, que deveriam ocorrer em maio, na República Checa, são adiados pela terceira vez e fixam-se entre 19 e 21 de novembro.

Dia 23

Os campeonatos internacionais de Portugal de badminton de 2020, que estavam previstos de 05 a 08 de março e foram a primeira competição desportiva adiada no país devido ao surto do novo coronavírus, são reagendados entre 05 e 08 de novembro.

Dia 24

Quase 15.000 espetadores assistem à vitória dos alemães do Bayern Munique sobre os espanhóis do Sevilha (2-1 após prolongamento) na Supertaça Europeia 2020, na Hungria, no primeiro teste do futebol europeu ao regresso de público aos estádios.

Dia 25

A edição 2020/21 do campeonato nacional masculino de râguebi arranca com uma reformulada fase regional, em substituição da tradicional ronda de apuramento, composta por quatro grupos de três equipas, para evitar longas deslocações e contaminações.

A edição 2020/21 dos campeonatos nacionais masculino e feminino de hóquei em patins arranca, uma semana antes dos escalões secundários.

Dia 29

A 'final four' da edição 2019/20 da Taça de Portugal de basquetebol é adiada pela segunda vez, sendo reagendada para 07 e 08 de outubro, em Odivelas.

OUTUBRO 2020

Dia 02

O Maratona Clube de Portugal volta a adiar a 30.ª edição da Meia maratona de Lisboa, inicialmente prevista para 22 de março, de 06 de setembro para 09 de maio de 2021.

Dia 03

873 espetadores assistem ao empate entre Santa Clara e Gil Vicente (0-0), da terceira jornada da I Liga de futebol, no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, nos Açores, que foi o primeiro jogo profissional com público nas bancadas durante a pandemia, abrindo uma série de testes com vista ao regresso gradual de adeptos aos recintos.

Dia 09

A Maratona de Tóquio de 2021, uma das seis principais realizadas anualmente, é transferida de 07 de março para 17 de outubro.

Dia 10

A edição 2020/21 do campeonato nacional masculino de basquetebol arranca, uma semana depois da vertente feminina e outra antes dos escalões secundários.

Dia 11

As seleções de Nova Zelândia e Austrália encerram uma interrupção de sete meses das competições internacionais de râguebi, ao empatarem 16-16, num jogo particular disputado em Wellington, na presença de 31.000 espetadores, sem máscara.

Dia 20

O Comité Executivo da UEFA cancela o Europeu sub-19 de futebol de 2020.

A final da edição 2019/20 da Taça de Portugal de voleibol, a disputar entre Benfica e Sporting de Espinho, é remarcada para 04 de novembro.

Dia 21

O Governo confirma uma lotação máxima de 27.500 espetadores no Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1, distribuídos por bancadas independentes, com uma lotação de ocupação variável e divididas por setores de cerca de 800 pessoas.

Dia 24

O Torneio das Seis Nações de 2020 de râguebi regressa com a realização do único jogo em atraso da quarta jornada, que precede a última ronda no fim de semana seguinte.

Dia 28

A Maratona de Boston de 2021, uma das seis principais realizadas anualmente e que estava prevista para 19 de abril, é adiada até ao outono.

Dia 30

Os jogos das competições não profissionais previstos para o fim de semana de 31 de outubro e 01 de novembro são suspensos, mantendo-se a calendarização das I e II Ligas de futebol, em função da vigente limitação temporária de circulação entre concelhos.

Dia 31

O primeiro-ministro, António Costa, assegura que o Grande Prémio de Portugal de MotoGP decorrerá sem público, depois da "incapacidade do promotor" aquando da organização da etapa do Mundial de Fórmula 1 com 27.500 espetadores nas bancadas.

NOVEMBRO 2020

Dia 02

O Governo equipara a atividade dos praticantes federados, treinadores e acompanhantes do desporto adaptado aos profissionais, permitindo a prossecução das provas seniores.

Dia 03

A Federação de Ginástica de Portugal prescinde de apresentar seleções em Europeus.

Dia 10

A etapa de Peniche, segunda do calendário provisório do circuito mundial de surf de 2021, prevista entre 18 e 28 de fevereiro, é adiada para data a definir.

Dia 18

O Maratona Clube de Portugal adia pela terceira vez a 30.ª edição da Meia maratona de Lisboa, inicialmente prevista para 22 de março, para 12 de setembro de 2021.

Dia 24

Portugal regressa ao estado de emergência, com uma extensão inicial de 15 dias, autorizando a atividade física e desportiva, em contexto de treino e competitivo.

DEZEMBRO 2020

Dia 16

Os Europeus de judo, aprazados para decorrer em Lisboa, são antecipados em duas semanas e ficam remarcados entre 16 e 18 de abril de 2021.

Dia 17

O Open da Austrália, um dos quatro torneios do Grand Slam de ténis, é confirmado para entre 08 e 21 de fevereiro, mais tarde do que inicialmente previsto (18 de janeiro).

Dia 18

O Comité Executivo da UEFA cancela o Euro de sub-17 de futebol de 2021.

Dia 22

A Federação Internacional de Ténis de Mesa cancela o Campeonato do Mundo de equipas, na Coreia do Sul, depois de três adiamentos seguidos.

Dia 24

A FIFA cancela os Mundiais de sub-20 e sub-17 de futebol, ambos previstos para 2021, que passarão a ser disputados dois anos mais tarde, na Indonésia e no Peru.

JANEIRO 2021

Dia 05

A Federação Portuguesa de Atletismo transfere os Campeonatos Nacionais de estrada, originalmente previstos para 09 de janeiro, para data a definir.

Dia 10

A Federação Internacional de Andebol anuncia que os jogos do Mundial2021, entre 13 e 31 de janeiro, no Egito, com a participação de Portugal, vão decorrer sem público.

Dia 14

A Federação Portuguesa de Atletismo adia a fase de apuramento do Campeonato Nacional de Clubes de pista coberta de 23 e 24 de janeiro para 06 e 07 de fevereiro.

A Federação Portuguesa de Badminton adia ou cancela as provas marcadas em janeiro.

Dia 16

A Federação Portuguesa de Ténis de Mesa adia o Campeonato Nacional Individual de seniores, inicialmente previsto de 30 a 31 de janeiro, para o início de abril.

Dia 20

A Federação Portuguesa de Rugby decreta a paragem do campeonato nacional feminino até ao último fim de semana de fevereiro, numa medida ainda em vigor.

Dia 21

A Federação Portuguesa de Ténis de Mesa transfere a prova de qualificação olímpica, aprazada entre 10 e 14 de fevereiro, para os dias 21 a 25 de abril, em Odivelas.

A Federação Portuguesa de Rugby decreta a paragem do campeonato nacional masculino até 13 de fevereiro, numa medida posteriormente extensível até 06 de março.

Dia 22

A Federação de Andebol de Portugal suspende o campeonato sénior feminino e a Taça de Portugal até 16 de fevereiro, numa medida que se estendeu até 06 de março.

O Mundial de MotoGP integra pela segunda época consecutiva o Grande Prémio de Portugal, a decorrer entre 16 e 18 de abril, no Autódromo Internacional do Algarve.

FEVEREIRO 2021

Dia 08

A World Skate Europe - Rink Hockey anuncia o regresso das provas europeias de hóquei em patins em abril, com 14 equipas espanholas, nove portuguesas e uma italiana.

Dia 10

A Federação Europeia de Andebol muda as regras da Liga dos Campeões e confirma a passagem de todas as equipas da fase de grupos, incluindo o FC Porto, aos 'oitavos'.

Dia 17

O Comité Executivo da UEFA cancela a edição 2020/21 da Youth League de futebol, na qual iriam participar Benfica e FC Porto.

Dia 18

O Benfica empata com o Arsenal (1-1), na primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa, que foi transferida do estádio da Luz, em Lisboa, para o Olímpico de Roma. Uma semana depois, os ingleses vencem na condição de visitados (3-2), desta vez no estádio Georgios Karaiskakis, em Atenas, em mudanças causadas pelas restrições de viagens.

A fase final da Fed Cup de seleções de ténis, que já tinha adiada para o período entre 13 e 18 de abril, na Hungria, é remarcada para o final do ano, em datas a designar.

Dia 19

A Federação Portuguesa de Patinagem cancela a edição 2020/21 da Taça de Portugal de hóquei em patins, que se iniciou em novembro e teve duas eliminatórias disputadas.

Dia 20

O Europeu de seleções e a Taça Continental de clubes de hóquei em patins são adiados para 22 a 28 de agosto e 18 e 19 de setembro, respetivamente, em locais a designar.

Dia 23

O Comité Executivo da UEFA cancela os Europeus sub-19 masculino e feminino de futebol de 2021 e transfere a fase final da Liga dos Campeões de futsal, na qual estão Benfica e Sporting, da Bielorrússia para a Croácia, entre 28 de abril e 03 de maio.

A seleção portuguesa de futebol feminino vence a Escócia (2-0), em encontro da oitava e última jornada do Grupo E de qualificação para o Euro2022, que foi transferido de Edimburgo para campo neutro, em Larnaca, no Chipre, devido às restrições de viagens.

Dia 26

Os campeonatos internacionais de Portugal de badminton passam para 06 a 09 de maio.

Dia 27

924 espetadores assistem ao triunfo do Santa Clara sobre o Paços de Ferreira (3-0), da 21.ª jornada da I Liga de futebol, no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, nos Açores, que significou o primeiro jogo profissional com público nas bancadas em 2021.

MARÇO 2021

Dia 03

O jogo entre Portugal e Azerbaijão, em 24 de março, da primeira jornada da fase de qualificação para o Mundial2022 de futebol, no Qatar, é relocalizado do estádio José Alvalade, em Lisboa, para Turim, em Itália, devido às restrições de viagens.

Dia 05

O Mundial de Fórmula 1 integra pela segunda época consecutiva o Grande Prémio de Portugal, a decorrer de 30 de abril a 02 de maio, no Autódromo Internacional do Algarve.

A qualificação olímpica europeia para o torneio de ténis de mesa individual é transferida de Odivelas para Guimarães, depois de já ter sido adiada para entre 21 e 25 de abril.

Dia 06

A Confederação Sul-americana de Futebol (CONMEBOL) comunica o adiamento dos jogos de apuramento para o Mundial2022, no Qatar, previstos para o final de março, face à recusa dos clubes europeus em libertarem jogadores devido às restrições de viagens.

Dia 09

O torneio de qualificação de karaté para os Jogos Olímpicos Tóquio2020, previsto para Marrocos e adiado para outubro, é transferido para Lisboa, de 30 de abril a 02 de maio.

A Taça do Mundo de ginástica artística, prova de qualificação para os Jogos Olímpicos Tóquio2020, prevista para 04 de maio, no Japão, é cancelada.