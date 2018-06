Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Comodidade total para os craques portugueses

Conheça alguns dos confortos do centro de treino da seleção nacional na Rússia.

Por Octávio Lopes | 01:30

Por volta das três da manhã o Sol começa a nascer em Kratovo, localidade russa de 8 mil habitantes onde se encontra a comitiva portuguesa que está a no Mundial de 2018. Nos quartos dos jogadores, porém, "não entra um fio de claridade". "É como se estivessem em Portugal num dia normal de verão", contou ao CM uma fonte da FPF. A mesma fonte adiantou, ainda, que as habitações dos 23 craques têm todos uma cortina corta-luz (denominada Blackout Black) que tem demonstrado uma "tremenda eficácia".



No centro de treinos do Saturn, os jogadores dispõem ainda de outras comodidades que lhes permitem concentrar-se apenas no trabalho, ou seja, nos treinos e nos jogos que estão a realizar no Mundial. As camas, por exemplo, foram adquiridas pelos responsáveis do centro, que, contudo, cumpriram ao "milímetro" as especificidades que lhes foram feitas pela FPF. A Federação chegou a equacionar levar de Portugal as camas que os jogadores utilizaram no Europeu de França - que estão guardadas na Cidade do Futebol, em Oeiras - mas tal foi posto de parte, já que as autoridades russas asseguraram que iriam cumprir tudo o que lhes foi pedido. E cumpriram, segundo a fonte federativa.



Além da questão do mobiliário outro problema que os russos resolveram foi a questão da cablagem para ligar televisões, nos quartos, que não existia.

Outro aspeto tem que ver com a questão da alimentação: de Portugal viajaram dois funcionários do restaurante da Federação Portuguesa de Futebol na Cidade do Futebol - são eles quem serve os futebolistas. Um deles fala russo, o que ajuda na ligação com os empregados do centro. Em relação a divertimentos, além dos monitores onde ligam consolas de jogos eletrónicos, os jogador têm jogos de setas, mesas de bilhar, ténis de mesa e matraquilhos.



PORMENORES

Aviões de carreira

Os aviões em que a seleção se desloca não foram adaptados para futebolistas. Mas como as viagens são de pouco mais de duas horas, "não há problema", disse fonte da FPF.



Dormida em Moscovo

Para evitar o desgaste de uma deslocação extra, a FPF decidiu que na véspera do jogo com Marrocos os jogadores dormem em Moscovo.



João Mário e André Silva espreitam titularidade

André Silva e João Mário devem ser titulares frente a Marrocos, amanhã, em Moscovo. O jogador do Milan irá ocupar o lugar de Gonçalo Guedes ao lado de Cristiano Ronaldo, no ataque; e o jogador vinculado ao Inter o de Bruno Fernandes. Para o embate com os marroquinos, Portugal deverá apresentar o seguinte onze: Rui Patrício; Cédric, Pepe, José Fonte e Guerreiro; William, Moutinho, João Mário e Bernardo Silva; Ronaldo e André Silva.



Uma hora e meia sob sol escaldante

A seleção nacional efetuou esta segunda-feira, em Kratovo, um treino que durou mais de uma hora e meia, sob um sol escaldante. A temperatura rondava os 27/28 graus. Nos primeiros dias foi de 12/14 graus.



Fernando Gomes no apronto

O líder da FPF, Fernando Gomes, assistiu ontem ao treino da Seleção. Começou por estar junto à porta de acesso ao relvado, onde foi cumprimentado pelos jogadores indo depois foi para a bancada.



"Entendo-me bem com Cristiano Ronaldo"

"Entendo-me bem com Cristiano Ronaldo", assegurou ontem André Silva, em Kratovo, na conferência de imprensa que protagonizou. "Quando ele precisa que eu faça alguma coisa, estou sempre lá. E quando eu preciso que ele faça alguma coisa, ele está sempre lá. Enfim, abrimos espaços um para o outro com as movimentações que fazemos", acrescentou.



O avançado do Milan disse ainda que é "um sonho" jogar ao lado do capitão da seleção nacional. "As coisas acabam por sair bem mais naturais. Por vezes, num passe que para outros jogadores seria difícil, Ronaldo facilita as coisas."



Já em relação ao embate de amanhã com Marrocos, em Moscovo, André Silva reconheceu que Portugal é "mais forte". "Mentiria se dissesse o contrário. Mas não estou a dizer que vencer que vai ser fácil. Respeitamos todas as seleções e num Mundial todos os jogos são difíceis", observou. E sobre o duelo que irá protagonizar com o central Benatia, afirmou: "É um grande futebolista. Afinal, joga na Juventus. E pelo que vi nas partidas em que já o defrontei posso dizer que é muito forte."



Antes de ir para o treino, depois de falar pouco menos de dez minutos com os jornalistas, André Silva não confirmou que será titular diante dos marroquinos: "Todos os jogadores que estão aqui querem entrar na equipa titular. Todos esperamos uma oportunidade. Mas quem decide é o mister".