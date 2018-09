Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Comprar ficheiros a Hacker não é ato criminoso”, diz penalista

Tudo depende do crime que for imputado ao pirata informático. Se for apenas acesso ilegítimo, quem pagou não é punido.

Por Tânia Laranjo | 01:30