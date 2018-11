Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Conceição dá descanso extra ao plantel do FC Porto

Felipe, Telles, Casillas e Herrera foram os mais utilizados até agora.

Por Filipe António Ferreira | 10:09

Sérgio Conceição deu folga de quatro dias ao plantel, após a vitória de sábado com o Sp. Braga (1-0). Altura importante para dar descanso e recuperar os jogadores mais utilizados da equipa do FC Porto até ao momento, como Felipe e Alex Telles.



O lateral-esquerdo é depois do central (1530 minutos) aquele que mais tempo de jogo tem nas pernas esta época (1440). Alex Telles tem também apresentado problemas físicos nos últimos encontros e cumpre agora um período ideal para recuperar.



Também Herrera, que tal como Telles e Felipe não foram chamados para as respetivas seleções, não têm estado no seu melhor no que à condição física diz respeito.



Apesar disso é o quarto mais utilizado por Sérgio Conceição (1292 minutos) logo atrás de Casillas (1350) e à frente de Maxi (1270).



O próximo jogo oficial do FC Porto é dia 24 com o Belenenses para a Taça de Portugal.