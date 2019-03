Conceição dá mais de 90 milhões de euros ao FC Porto

Era de Sérgio ajuda contas do clube. Danilo dedicou-lhe a vitória após morte de familiar.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 01:30

São mais de 90 milhões de euros em menos de duas temporadas. A era de Sérgio Conceição ao leme do FC Porto não pára de ajudar as contas da SAD. Com o apuramento para os quartos de final, o bolo de impacto direto do técnico com os prémios da Liga dos Campeões voltou a crescer.

As contas começam depois do apuramento conseguido ainda sob o comando de Nuno Espírito Santo. Fora esse dinheiro que adveio só com a presença na época 2017/18, os resultados de Conceição significaram um acréscimo de 11 milhões logo nessa temporada. Só que, agora, em 2018/19, os prémios subiram e de que maneira. Nesta altura, são já 78,45 milhões de euros, sem contar com a redistribuição do montante que sobrou nos empates da fase de grupos. Tudo somado, já lá vão mais de 90 milhões de euros.

Motivos mais do que suficientes para satisfação, apesar do forte embate que foi a derrota caseira frente ao Benfica, que significou a perda do primeiro lugar, que, para lá do óbvio título de campeão nacional, assegura igualmente o importante apuramento direto para a Champions de 2019/20.

Do ponto de vista pessoal, a morte de um cunhado - com quem Conceição tinha uma grande proximidade - causou natural consternação entre todo o grupo de trabalho, que se uniu em torno da dor do treinador - e também de Hernâni, que perdeu um tio. "Dedico esta vitória ao nosso treinador, soube que faleceu um ente querido, portanto esta vitória é para ele", exteriorizou o médio Danilo, que regressou à titularidade no encontro frente à Roma. "Muitos duvidavam, mas nós sabemos da nossa força e não nos deixamos cair", frisou. "Todos sonhamos com uma final. Temos de sonhar mais uma vez", acrescentou Otávio.



PORMENORES

Herrera é o que mais corre

Dois jogadores do FC Porto estão entre os que mais correm nesta Champions. Herrera é o primeiro (93,9 km), Tadic, do Ajax, é segundo (93,3) e Danilo é o terceiro, com cerca de 85 km.

Festejos e redes sociais

Muitos dos jogadores voltaram ontem a publicar fotos e vídeos do jogo com a Roma. Alex Telles é dos mais eufóricos, assim como Felipe e Marega.



Ressaca sem lesionados

Apesar do esforço físico da véspera, o boletim clínico dos dragões no regresso aos treinos, ontem, continha apenas os nomes de Aboubakar e Fabiano.