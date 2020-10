Conceição em confronto com Guardiola: "Não disse palavras bonitas do nosso país e tive de lhe responder"

Numa partida entre Manchester City e FC Porto que ficou marcada por vários momentos quentes, também os homens dos bancos se desentenderam, com algumas trocas de palavras mais acaloradas entre ambos. No final da partida, e quando questionado sobre isso mesmo, Sérgio Conceição justificou-se e deixou críticas à postura de Pep Guardiola no decurso da mesma.



"Além da forma como falava com os jogadores da minha equipa e árbitros, agora compreendo ele ter-se referido na antevisão ao peso que o banco do FC Porto tinha no decorrer do jogo. Ele [Guardiola] foi um exemplo fantástico disso. Conseguiu falar do nosso país e não foram palavras bonitas sobre aquilo que é o nosso pais. Quem não sente não é filho de boa gente e tive de lhe responder. A postura do senhor Guardiola no jogo não foi nada agradável e também a do banco adversário. Quem tinha que se queixar mais era o banco e a equipa do FC Porto", atirou o técnico portista.

