Sérgio Conceição está preocupado com a zona central da defesa, depois de não ter visto satisfeito o pedido de mais um jogador para essa posição, apurou o CM.









É certo que o presidente Pinto da Costa fez um balanço positivo do mercado portista, mas o técnico detetou uma lacuna que não foi preenchida. Os dragões cederam o jovem Diogo Leite ao Sp. Braga a título de empréstimo e não veio mais nenhum jogador para o seu lugar.





Leia também Martínez resuscita Dragão e garante vitória frente ao Santa Clara no último minuto Os dragões têm quatro centrais no plantel. Pepe e Mbemba têm sido os habituais titulares, Fábio Cardoso foi contratado ao Santa Clara e Marcano, que já recuperou de grave lesão, tem alinhado a lateral-esquerdo.

As preocupações do técnico portista prendem-se com a longa época, em que os dragões se assumem como candidatos a ganhar todas as provas nacionais (Liga, Taça de Portugal e Taça da Liga) e a repetir a boa campanha da época passada na Champions - eliminação nos quartos de final pelo Chelsea, que viria a sagrar-se campeão europeu. Ao todo, o FC Porto disputou 53 jogos.





A preocupação de Conceição, sabe o CM, é que são demasiados jogos e na parte final da época, altura de todas as decisões, precisa de contar com os melhores. Pepe já tem 38 anos e Marcano soma 34. São jogadores experientes, mas com mais dificuldade de recuperação de jogo para jogo e mais atreitos a lesões. Já Mbemba (27) ainda revela alguma irregularidade e o reforço Fábio Cardoso não tem experiência de Champions.





Entretanto, o Fenerbahçe, de Vítor Pereira, prepara uma proposta por Zaidu. O mercado turco só fecha dia 8.