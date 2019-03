Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Conceição reconhece falha do FC Porto: "Faltou agressividade com o Benfica"

Técnico quer equipa focada após a euforia da passagem aos ‘quartos’ da Champions. Derrota com as águias deixou marcas.

Por Filipe António Ferreira | 01:30

Sérgio Conceição quer que os jogadores do FC Porto mudem o foco depois da vitória (3-1) sobre a Roma a meio da semana até porque a derrota com o Benfica para a Liga (1-2) ainda não foi digerida."Faltou agressividade nesse jogo. Não é normal", disse.

"O estado emocional é sempre o melhor na vertente competitiva. Estamos sempre preparados para os desafios. Agora, se me perguntam se estamos satisfeitos por perder um clássico? Obviamente que não. Aqui ninguém fica contente por perder. O estado emocional é o melhor para lutar sempre pelos três pontos, agora pode ser com um sorriso um bocadinho maior ou menor. Se calhar agora é menor, porque perdemos esse jogo, mas amanhã [hoje com o Feirense] talvez seja maior", assegurou ontem.



Para o duelo de hoje em Santa Maria da Feira, Conceição quer a equipa sem euforias depois da passagem a meio da semana aos ‘quartos’ da Champions . "Temos de mudar o chip e focar-nos naquilo que é o mais importante para nós, que é o campeonato. É como uma final. O jogo com a Roma foi muito intenso e teve nos jogadores um desgaste muito grande, mas, aqui no FC Porto, temos um departamento médico que trabalha bem na recuperação e amanhã [hoje] temos de estar ao mais alto nível", salientou.



Ainda sobre o adversário, Sérgio Conceição admite que as estatísticas atuais não são favoráveis ao Feirense, mas que não espera facilidades: "Isso das estatísticas não me diz muito. É verdade que não ganham há muito, não estão num momento fácil e é uma pena. O Feirense parece-me um clube bem orientado, com um estádio à medida. Gosto dos estádios que são feitos para não terem muitos lugares vazios nos dias dos jogos, onde haja um ambiente. O Feirense é uma equipa que faz falta à Liga".



Três ausentes no treino do Olival

Aboubakar e Fabiano, ambos em trabalho de ginásio e treino condicionado, continuam a recuperar de lesões. O lateral Jorge está ausente para tratar do seu futuro.



Corona infiltrado no intervalo da Roma

"Mexi mal? Se o Corona saiu é porque estava com limitações. Tinha sido infiltrado, levou uma anestesia local no pé no intervalo", disse ainda sobre a Roma.



Soares em foto com Deco e Bosingwa

Tiquinho Soares partilhou uma fotografia nas redes sociais em que surge acompanhado de Deco e Bosingwa, dois ex-jogadores do FC Porto: "Lendas".



"Félix passou férias em minha casa"

"Dentro das quatro linhas é uma coisa, fora é outra. Este jogador até esteve em minha casa a passar férias no ano passado. E pode ir este ano outra vez." Foi desta forma que Sérgio Conceição abordou a polémica no final do clássico quando deixou João Félix de mão estendida.