Conceição volta a deixar Marega de fora

Treinador do FC Porto fala de um jogo difícil frente ao Belenenses e quer somar mais três pontos.

Por Paulo Jorge Duarte | 10:05

O regresso de Marega aos treinos de conjunto do FC Porto está a ser gerido por Sérgio Conceição de forma pragmática.



Depois de Pinto da Costa ter anunciado a reintegração iminente do jogador, o técnico esclareceu este sábado: "Não sei se são boas notícias. O Marega vai regressar se treinar e se estiver comprometido e envolvido com a equipa", disse o treinador dos dragões.



Conceição não conta, por isso, com o avançado maliano para o jogo fora com o Belenenses, uma deslocação de má memória para o FC Porto - derrota por 2-0 na época passada - embora o jogo se vá realizar este ano no estádio do Jamor.



"Jogar fora do Restelo não é vantagem para os adversários. Quando a bola começa a rolar isso deixa de ser importante. Os jogadores são profissionais e não importam onde jogam", garantiu o técnico.



A vitória é o único objetivo assumido. "É um adversário tradicionalmente difícil mas queremos ganhar os três pontos, é esse o nosso foco. No ano passado, não fizemos um bom jogo mas mais importante foi o que se passou no final. Esse sinal de união, de sinceridade no balneário pode ter sido o segredo para a conquista do título e esta época esse fator mantêm-se", revelou Sérgio Conceição que não deve fazer alterações em relação ao jogo da primeira jornada (goleada 5-0 ao Chaves).



Silas preferia o Restelo

"Jogamos sempre para atacar. Às vezes teremos de defender, porque o FC Porto nos vai obrigar a isso, mas vamos procurar atacar", disse Silas, treinador do Belenenses.



O técnico garante que a sua equipa não vai jogar para o empate: "No empate fica aquela sensação de que estivemos ali 90’ para nada". Silas admitiu ainda que preferia que o jogo se realizasse no Restelo e não no Jamor.



SAIBA MAIS

1944

Ano em que foi inaugurado. no dia 10 de junho, o Estádio Nacional, situado no vale do Jamor, concelho de Oeiras, onde hoje se realiza o jogo Belenenses-FC Porto e os demais jogos da equipa lisboeta nesta época, devido a um diferendo entre a SAD e o clube do Restelo.



‘Casa’ do Sporting...

O Estádio Nacional já foi ‘casa emprestada’ do Sporting, que na época de 1971/72 ali realizou nove jogos, na condição de visitado, devido à interdição do Estádio José Alvalade após uma invasão do relvado por parte de adeptos leoninos.



... e ‘casa’ do Benfica

Também o Benfica já fez do Estádio Nacional o seu terreno em diversas ocasiões, em jogos da Liga, nomeadamente em 2003, quando o antigo Estádio da Luz já estava inoperacional e o novo ainda não estava concluído.