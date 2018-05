Condutor do BMW azul assegura que foi autorizado a entrar em Alcochete

Nuno Torres garante que foi à academia buscar Fernando Mendes e "tentar ajudar".

Depois, o dono do stand onde o carro está à venda adiantou: "Entrei com o carro, fui autorizado pelo Sporting, pelos responsáveis, pela segurança, sem problema nenhum. Entrei com o carro, já lá estava a minha matrícula. Não sei quem deu autorização."



Torres sente-se revoltado por ver o nome num episódio em que nega ter participado. "Estão a crucificar-me por uma situação que nada tenho a ver. Fui lá para tentar ajudar depois do que se passou. Não entrei encapuzado dentro das instalações. Tenho um negócio a gerir, a manter. Tenho os meus filhos para sustentar, os filhos dos meus empregados. Tenho obrigações financeiras para cumprir e o que me foi feito durante o dia de hoje é muito revoltante. Vou lá tentar ajudar o Sporting e sou crucificado desta maneira."

Nuno Torres, o proprietário do BMW azul que foi buscar Fernando Mendes à academia leonina, assegura que foi autorizado a entrar. Este adepto sportinguista demarca-se, no entanto, das agressões a jogadores e treinador."[Quando chegou] já a situação tinha acontecido, não estava lá ninguém. O Jesus estava um pouco ensanguentado e fiquei com uma garrafa de água a tentar ajudá-lo. Foi a única pessoa que vi mais ensanguentada. Tinha sangue nos lábios. Fui buscar o meu carro e voltei para buscar o Fernando Mendes. Não fizemos mais nada", recorda, à SIC.