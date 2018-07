Confrontos e vandalismo nos festejos da conquista do Mundial

Polícia francesa obrigada a intervir para controlar adeptos violentos. Duas pessoas morreram após a festa.

As autoridades tiveram mesmo de usar gás lacrimogéneo para demover os fãs mais violentos depois dos confrontos que resultaram em várias montras partidas e diversos carros vandalizados.



Trinta jovens foram detidos em Paris no resultado de pilhagens e confrontos com a polícia, especialmente na zona dos Campos Elísios, local onde estava montado um ecrã gigante para assistir à final com a Croácia.



Lyon e Marselha foram outras cidades onde se registaram confrontos entre e detenções.



Celebração termina com dois mortos

A festa do título mundial ficou marcada pela morte de duas pessoas que perderam a vida em acidentes durante as celebrações. Um homem de 50 anos morreu após lançar-se de cabeça a um canal com pouca profundidade em Annecy. A outra vítima morreu ao despistar-se contra uma árvore em Saint-Félix.



Já em Frouard, duas crianças ficaram gravemente feridas após terem sido atropeladas por uma mota.











França venceu este domingo o Mundial de futebol e os adeptos franceses saíram à rua para celebrar a conquista. A festa, no entanto, acabou por se descontrolar em alguns cidades, obrigando a polícia a intervir.