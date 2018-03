Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Confrontos entre adeptos do Santos e Corinthians fazem um morto

Há ainda quatro feridos. Vários carros foram incendiados.

21:39

Uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas antes do encontro entre Santos e Corinthians, do Campeonato Paulista, no Brasil.



Os desacatos ocorreram em Itaquaquecetuba, no estado de São Paulo, segundo noticia o Globo Esporte.



A polícia deteve 21 membros da Torcida Jovem do Santos acusados de espancar um homem.



A vítima ainda foi transportada com vida para o hospital, mas acabou por não resistir aos ferimentos.



Foram ainda vandalizados e incendiados vários carros na estrada de Santa Isabel.