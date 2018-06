Vídeo partilhado nas redes sociais revela a existência de agressões.

Por Ana Isabel Fonseca | 19:55

Dezenas de adeptos do União Sport Clube Paredes e do Leça Futebol Clube envolveram-se em confrontos durante o intervalo do jogo que ocorreu este domingo no estádio de Paredes.A partida era considerada decisiva nas contas para a subida da Associação de Futebol do Porto.O momento foi capturado por pessoas presentes no local e publicado nas redes sociais.O Paredes venceu a partida por 2-0.

Segundo fonte dos bombeiros não se registaram feridos.