Confrontos entre claques em Famalicão ferem adepto

Homem com ferimentos na cabeça foi hospitalizado.

Por Ana Silva Monteiro | 09:45

O início do jogo entre o Famalicão e o Leixões ficou marcado por agressões entre claques.



Apesar do grande aparato no exterior do estádio, foi no interior, já no fim do jogo, que um adepto do clube da casa foi atingido com um objeto na cabeça e teve que ser transportado para o hospital.



Ao que o Correio da Manhã conseguiu apurar junto da PSP de Braga, cerca de 50 adeptos da claque leixonense Máfia Vermelha chegaram ao jogo meia hora depois do início.



Sem o conhecimento das autoridades, alguns dos adeptos da claque do Leixões surgiram nas imediações do estádio nos seus próprios carros e dirigiram-se a pé até ao estádio.



Foi nesse percurso que ocorreram as agressões, quando os visitantes encontraram a claque anfitriã FamaBoys.



Um vídeo partilhado na rede social Facebook mostra o aparato entre os adeptos e um deles a ser empurrado e pontapeado. Segundo a PSP, nenhum dos envolvidos nas agressões foi detido.



Quanto ao jogo, o Famalicão venceu com um golo de Fabrício (12’) e assumiu a liderança do campeonato da II Liga.