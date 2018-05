Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Confrontos após vitória do Sporting sobre o Benfica em hóquei

Final do dérbi ficou marcado por tensão no centro do rinque.

18:11

No final do dérbi lisboeta de hóquei em patins que ditou o triunfo do Sporting sobre o Benfica, alguns jogadores das duas equipas envolveram-se em confrontos no centro do rinque, no Pavilhão do Benfica.



Com esta vitória, o clube leonino ficou mais próximo de conquistar um título que lhe escapa há 20 anos, ao vencer por 7-4, em jogo da 24.ª e antepenúltima jornada do Nacional de hóquei em patins.



A equipa dos leões não só consolidou a liderança do campeonato, como afastou quase em definitivo o Benfica da corrida pelo título, deixando o rival lisboeta à distância de quatro pontos, apesar de continuar com apenas um ponto de vantagem sobre o FC Porto, segundo classificado, a uma semana de receber os 'dragões'.