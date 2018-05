Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Confrontos no final do Vilafranquense-Farense obrigam a intervenção policial

Adeptos envolveram-se em confrontos, obrigando à intervenção da polícia.

20:25

Cerca de uma centena de adeptos do Farense envolveu-se este domingo em confrontos com a Polícia de Segurança Pública (PSP), enquanto festejava no relvado do Vilafranquense a subida da equipa de futebol à II Liga.



Os adeptos da equipa algarvia, que empatou este domingo 1-1, depois de ter vencido a formação de Vila Franca de Xira por 3-0 no primeiro jogo do 'play-off' do Campeonato de Portugal, tiveram de ser afastados pela PSP, quando se aproximaram da bancada onde se encontravam os adeptos do Vilafranquense.



Depois de os ânimos terem serenado, os adeptos dos dois clubes acabaram por se envolver em confrontos no campo sintético adjacente ao relvado principal do Campo do Cevadeiro, obrigando à intervenção das forças policiais.