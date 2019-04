Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Confusão entre adeptos do Benfica e suplentes do Sporting obriga diretor encarnado a intervir

Rui Guedes dirigiu-se ao local para acalmar os seguidores benfiquistas.

20:02

O Sporting-Benfica desta quinta-feira em voleibol foi interrompido durante alguns minutos depois de um momento de confusão entre adeptos encarnados e alguns dos suplentes leoninos, durante o quarto set do quarto jogo da final do playoff.



Com a tensão a aumentar (terão mesmo sido arremessadas moedas da bancada), foi necessário o diretor de voleibol das águias, Rui Guedes, dirigir-se ao local para acalmar os seguidores benfiquistas.



Pouco depois, o jogo foi retomado.