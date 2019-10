Conheça a lista de convocados do Benfica para o jogo com o Zenit

Lista de convocados:

Guarda-redes: Mile Svilar, Odysseas e Ivan Zlobin;



Defesas: Nuno Tavares, Tomás Tavares, Rúben Dias, Ferro, Grimaldo e Jardel;



Médios: Adel Taarabt, Gabriel, Cervi, Caio, Rafa, Pizzi, Fejsa e Gedson;



Avançados: Seferovic, Raul de Tomas, Vinícius e Jota.

Já é conhecida a lista de convocados do Benfica para o jogo com o Zenit, da 2.ª jornada do Grupo G da Liga dos Campeões, marcado para quarta-feira no Estádio São Petersburgo, na Rússia.André Almeida é baixa de última hora. O defesa-direito tem uma lesão muscular na face anterior da coxa esquerda.