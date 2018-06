Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Conheça as camisolas do Benfica para a próxima época

Lançamento foi realizado pela Adidas.

18:12

A Adidas apresentou esta quinta-feira as novas camisolas do Sport Lisboa e Benfica para a época de 2018/2019.



O plantel das águias volta a ter o equipamento principal em vermelho, a cor do clube, e em formato de polo. No entanto, a opção alternativa é apresentada na cor branca.



Segundo o comunicado da marca, o tecido utilizado permite que os jogadores se mantenham frescos e secos mesmo durante treinos mais exigentes e permite também um maior conforto.