Onze do Santa Clara: Marco Pereira; Rafael Ramos, César, João Afonso e Zaidu Sanussi; Francisco Ramos, Osama Rashid, Nené e Carlos Júnior; Zé Manuel e Thiago Santana.

Já é conhecido o onze do Benfica para o jogo com o Santa Clara, marcado para este sábado às 18h00 no Estádio de São Miguel.Vlachodimos; André Almeida, Rúben, Jardel, Grimaldo, Florentino, Gabriel, Pizzi, Cervi, Chiquinho e Seferovic.Em atualização