Benfica de 'mão cheia' goleia Portimonense após ter começado a perder

Jogo Em direto

Fim da 2ª parte

Fim de jogo

90' GOLOO! É do Benfica! Everton faz o 5-1. O brasileiro recebe a bola no lado direito, tem tempo para tudo e, mesmo com um ângulo apertado, coloca a bola dentro da baliza.

93' Pizzi Sai Chiquinho Entra

90' Darwin procura o bis, mas remata para fora.

90' Canto para o Portimonense, cedido por Lucas Veríssimo.

90' Haris Seferovic Sai Pedrinho Entra

86' Fali Candé cede um canto para o Benfica.

81' Diogo Gonçalves Sai Gilberto Entra

81' Rafa Silva Sai Everton Entra

79' Fali Candé remata para fora.

78' Nicolás Otamendi vê o cartão amarelo após uma entrada perigosa sobre Beto.

76' Fahd Moufi Sai Henrique Entra

73' GOLOOO! É do Benfica! Seferovic chega ao bis e faz o 4-1. Após uma boa jogada do lado esquerdo do ataque, Grimaldo faz um cruzamento rasteiro para o remate de pé direito do avançado suíço, que chega aos 18 golos na Liga.

72' Poha vê o cartão amarelo após falta sobre Rafa.

69' Dener Sai Luquinha Entra

69' Jafar Salmani Sai Denis Will Poha Entra

68' Fali Candé remata de pé esquerdo, mas a bola é cortada pela defensiva encarnada.

69' Willyan Sai Lee Seung-Woo Entra

66' Aylton Boa Morte cabeceia de raspão após um cruzamento, mas a bola passa longe da baliza encarnada.

64' GOLOOO! É do Benfica! Seferovic faz o 3-1. Diogo Gonçalves faz uma grande jogada pela direita e cruza rasteiro para o remate de pé direito do suíço. A bola vai ao canto superior esquerdo de Samuel. As águias estão agora mais confortáveis.

62' Há canto para o Portimonense.

62' Beto outra vez a criar perigo! Valeu agora Helton Leite a esticar-se e a negar o golo ao avançado.

59' Darwin desperdiça uma grande oportunidade. Em frente a Samuel, o avançado preferiu servir Seferovic, mas o passe sai mal e a bola é desviada pela linha de fundo por Moufi.

58' Há canto para o Portimonense.

58' Beto tem sido uma dor de cabeça para a defesa encarnada. O avançado faz um remate, a bola é desviada por Vertonghen, mas ainda passa perto da baliza.

57' Vertonghen ganha nas alturas, na sequência do canto, mas cabeceia para fora.

56' O Benfica criou muito perigo agora. Rafa procurou servir de cabeça para o centro da área, mas ninguém apareceu. Lucas cedeu canto.

56' Há canto para o Portimonense, cedido por Veríssimo.

50' GOLOO! É do Benfica! Darwin vira o jogo. O uruguaio ganhou em velocidade à defesa do Portimonense, após um passe de Taarabt, e disparou rasteiro para o 2-1.

46' Darwin, acabado de entrar, fica perto de marcar. Pizzi fez um cruzamento rasteiro e o uruguaio, de primeira, atirou por cima.

Início da 2ª parte

Intervalo Gabriel Pires Sai Darwin Núñez Entra

Intervalo Fabrício Sai Lucas Entra

Intervalo

45' GOLOO! É do Benfica! Pizzi empata a partida. O lance começa num passe em profundidade de Vertonghen, Grimaldo recebe e, de primeira, cabeceia para Pizzi, que remata para dentro da Baliza. Está feito o empate em cima do intervalo.

43' GOLOOO! É do Portimonense! Beto abre o marcador. O avançado desmarcou-se nas costas de Otamendi após uma boa jogada de Aylton Boa Morte e rematou com força sem dar hipóteses para Helton Leite.

37' Pizzi insiste, mas a bola também é desviada.

37' Seferovic recebe de costas após uma iniciativa individual de Rafa, vira-se para a baliza e remata, mas contra um opositor.

31' Seferovic ganha nas alturas após um cruzamento de Vertonghen, mas cabeceia muito ao lado.

28' Rafa fica perto do golo. O extremo combinou com Pizzi e rematou de primeira ainda de fora da área com a bola a passar perto do poste esquerdo da baliza de Samuel Portugal. Foi a grande oportunidade do jogo até agora.

24' Pizzi cruza para a área, na sequência de um livre. Vertonghen cabeceia, mas toca apenas de raspão na bola. Perde-se o lance.

23' Aylton Boa Morte remata rasteiro para uma defesa apertada de Helton Leite. No entanto, foi assinalado fora-de-jogo.

19' Willyan executa um cabeceamento em esforço para as mãos de Helton Leite.

18' Taarabt recebe a bola fora da área e, sem grandes opções, remata de pé esquerdo. A bola passa longe da baliza.

17' O Benfica sai no contra-ataque e Taarabt tira um cruzamento, desviado por Moufi. É canto para as águias.

16' Aylton Boa Morte ganha um canto para os algarvios.

14' Seferovic apanhado em fora-de-jogo após um passe de Vertonghen.

7' Fabrício executa o primeiro remate do Portimonense. O brasileiro dispara de pé esquerdo, de fora da área, mas a bola é desviada.

7' Pizzi envia a bola para a área, numa espécie de cruzamento-remate. Samuel agarra a bola.

6' Gabriel vê o cartão amarelo após cometer uma falta sobre Willyan. O médio estava em risco e falha assim a próxima partida da Liga.

4' Há um novo fora-de-jogo, mas agora tirado ao Portimonense. Salmani estava em posição irregular.

3' Vertonghen procura Grimaldo na esquerda, mas o lateral é apanhado em fora-de-jogo.

Início 1ª parte

O Benfica venceu esta quinta-feira o Portimonense por 5-1, no Estádio Municipal de Portimão, num jogo que marcou o regresso dos encarnados às vitórias.Beto começou por marcar para os algarvios, aos 43 minutos, mas Pizzi empatou a partida ainda antes da saída para o intervalo.Na segunda parte, as águias marcaram aos 50 minutos com golo de Darwin. Seguiram-se mais dois golos, desta vez de Seferovic. Everton fechou as contas em Portimão e fez o quinto dos encarnados.Com esta vitória, o Benfica regressa ao terceiro lugar, agora com 60 pontos, menos três do que o FC Porto, segundo e que ainda hoje recebe o Vitória de Guimarães, e menos 10 do que o comandante Sporting, enquanto o Portimonense é 10.º, com 32.