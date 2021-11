Benfica e Sp. Braga defrontam-se no Estádio da Luz, a partir das 21h15, num encontro da 11.ª jornada da Liga Bwin. Estas são as escolhas de Jorge Jesus.ONZE DO BENFICA: Vlachodimos; Lucas Veríssimo, Otamendi e Vertonghen; Gilberto, Weigl, João Mário e Grimaldo; Everton, Rafa e DarwinSiga o jogo AQUI