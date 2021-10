Sintrense 0-2 FC Porto

17'

8'

3' - FC Porto assume naturalmente o controla da partida nos instantes iniciais. Os azuis e brancos vão circulando a bola na tentativa de desmontar a defesa bem compacta do Sintrense.

O FC Porto defronta o Sintrense, em Massamá (18h45), num jogo da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal. Estas são as escolhas de Sérgio Conceição para o encontro.- Grande remate de Sérgio Oliveira adianta os dragões.- Ainda não há lances de perigo a assinalar até ao momento. Os azuis e brancos já se aproximaram da baliza adversária, mas faltou algum acerto no último terço do terreno e a defesa do Sintrense atirou a bola para longe.ONZE DO FC PORTO: Marchesín; Manafá, Marcano, Fábio Cardoso e Wendell; Bruno Costa, Sérgio Oliveira, Otávio e Pepê; Francisco Conceição e Evanilson

ONZE DO SINTRENSE: Diogo Garrido, Martim, Tahar El Khalej, Danilson, David Teles, Luís Mota, Gabriel, Cascão, Flávio Cristóvão, Hélio Varela e António Alves