00' - Já rola a bola em Portimão.



O Portimonense recebe este domingo a equipa do FC Porto, num jogo a contar para a quinta jornada do campeonato nacional. A partida deverá ter inicio cerca das 18h00.



Conheça as escolhas de Sérgio Conceição:

Onze do FC Porto: Marchesin, Corona, Marcano, Pepe e Alex Telles; Uribe, Danilo, Luiz Diaz e Otávio; Zé Luís e Marega.

