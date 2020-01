Conheça o onze do FC Porto para jogo frente ao Sp. Braga

Onze do Sp. Braga: Matheus, Bruno Viana, Nuno Sequeira, Ricardo Esgaio, Raúl Silva, Vitor Tormena, Fransérgio, João Palhinha, Trincao, Wilson Eduardo, Paulinho.





FC Porto e Sp. Braga medem esta sexta-feira forças no Estádio do Dragão, num encontro da 17.ª jornada da Liga NOS. Estas são as escolhas de Sérgio Conceição.Marchesín; Manafá, Mbemba, Marcano e Alex Telles; Danilo, Uribe, Otávio e Corona; Marega e Soares.