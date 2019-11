Conheça as escolhas de Silas para o jogo do Sporting frente ao Belenenses SAD

Silas chamou 19 jogadores para a partida deste domingo, frente ao Belenenses SAD, em Alvalade (18h30), um jogo que marca o reencontro do treinador do Sporting com a sua anterior equipa.Mathieu e Acuña ficaram de fora; Jesé regressou às convocatórias.Renan Ribeiro, Luís Maximiano e Diogo Sousa.Tiago Ilori, Coates, ristovski, Luís Neto, Rosier e Borja.Eduardo, Bruno Fernandes, Miguel Luís, Rodrigo Fernandes e Doumbia.Rafael Camacho, Luciano Vietto, José Rodríguez, Luiz Phellype e Bolasie.