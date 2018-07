Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Conheça o desfecho da reunião que ditou o adeus de Ronaldo

'Marca' avança novidades do encontro entre Mendes e Florentino.

Por Record | 14:40

A reunião da última madrugada entre Jorge Mendes, Florentino Pérez e ainda José Ángel Sánchez, dirigente do Real Madrid, deixou claro aquilo que já se fala há vários dias: a saída de Cristiano Ronaldo do clube é inevitável e o seu futuro vai, quase de certeza, passar pela Juventus.



Segundo a Marca, no encontro - que não será o último - ficaram definidas as bases do adeus do melhor do Mundo ao Santiago Bernabéu.



O braço direito do presidente merengue pediu ao empresário para que trouxesse uma proposta no valor de 100 milhões de euros, ao que Mendes respondeu afirmativamente, prometendo então 'trazer um cheque' com essa quantia assinado pela Juventus.



Ainda assim, na reunião discutiu-se um possível aumento salarial para Ronaldo mas não houve acordo, esfumando-se todas as hipóteses de CR7 permanecer em Madrid.



As reuniões vão prosseguir e ambas as partes pretendem que a saída seja feita a bem.