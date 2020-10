Portugal defronta esta noite (19h45) a Espanha, no Estádio José Alvalade, num encontro particular. Estas são as escolhas de Fernando Santos para o duelo ibérico.



ONZE DE PORTUGAL: Rui Patrício; João Cancelo, Pepe, Rúben Semedo e Raphäel Guerreiro; Rúben Neves, João Moutinho e Renato Sanches; Trincão, Cristiano Ronaldo e André Silva



