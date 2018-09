Renato Sanches titular no Bayern Munique contra o Benfica

Águias recebem os alemães no primeiro jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões

Já é conhecido o onze do Benfica que vai defrontar o Bayern Munique esta quarta-feira, no Estádio da Luz.Para a estreia dos encarnados na fase de grupos da Champions, Rui Vitória aposta na seguinte equipa:Odysseas;André Almeida, Rúben Dias, Jardel e Grimaldo;Fejsa, Gedson, Salvio e Servi;Pizzi e SeferovicSuplentes:Quanto ao Bayern Munique, também já há onze e há uma meia surpresa. O português Renato Sanches, vendidos pelos encarnados aos alemães há duas épocas, vai ser titular:Neur;Hummels, Kimmich, Boateng, Alaba;James Rodriguez, Renato Sanches, Javi Martínez;Robben, Ribéry, LewandowskiSuplentes do Bayern MuniqueO jogo, que começa pelas 20h00, tem como árbitro o espanhol