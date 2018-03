Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica 0 - 0 Aves

Acompanhe ao minuto o jogo deste sábado, no Estádio da Luz.

17:08

O Benfica procura este sábado aproximar-se provisoriamente do líder FC Porto, na receção ao Desportivo das Aves, em jogo da 26.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.



Acompanhe ao minuto:



29' - A equipa da casa continua a pressionar. Jonas cabeceia após cruzamento de Cervi, mas a bola é apanhada facilmente por Adriano.



24' - Cartão amarelo para Nelson Lenho.



22' - Canto para o Benfica.



21' - Grande confusão na área do Benfica. Esteve à vista do golo do Aves, mas a bandeirola de fora de jogo foi levantada.



18' - Aves protesta e pede cartão amarelo após jogada de perigo travada em provável falta.



15' - Benfica continua no ataque. Jorge Fellipe corta e cede canto para a equipa da casa.



12' - Grande oportunidade para o Benfica! Rafa atira de trivela, mas a bola sai ao lado.



10' - Aves riposta com remate de meia distância, que passa por cima da baliza das águias.



07' - Primeira grande oportunidade de golo do Benfica durante a partida. Defesa do Aves evita o pior após cruzamento que ia direitinho para Jonas.



05' - Derley fica caído após embate com Jardel. Árbitro nada assinala e o jogo continua.



03' - Pontapé de campo para o Benfica, o primeiro da partida.



01' - A bola já rola no Estádio da Luz.



Os 'encarnados' entram para esta ronda com menos cinco pontos do que o FC Porto e mais três do que o Sporting, 'rivais' que jogam com Paços de Ferreira (domingo) e Desportivo de Chaves (segunda-feira), respetivamente.



As duas equipas chegam a este encontro nas melhores fases no campeonato, com o Benfica a vir de cinco vitórias consecutivas e o Aves (13.º) sem derrotas há cinco encontros.



Esta será a quarta receção do Benfica aos avenses para o campeonato e nas três anteriores goleou sempre a equipa do concelho de Santo Tirso.



O Rio Ave tenta consolidar o quinto lugar, com mais um ponto do que o Chaves, na receção ao Feirense, 15.º.



A quatro pontos dos vila-condenses está o Boavista, sétimo classificado, que recebe o lanterna-vermelha Estoril Praia, que pode sair do último lugar, em caso do triunfo.



Conheça o onze do Benfica para o jogo com o Desportivo das Aves.



Onze inicial do Benfica: Varela; André Almeida, Rúben Dias, Jardel e Grimaldo; Fejsa, João Carvalho, Rafa, Zivkovic e Cervi; Jonas.