O Benfica defronta esta noite (20h15) o Farense, no São Luís, num encontro da 20.ª jornada da Liga NOS. Estas são as escolhas de Jorge Jesus.



Onze do Benfica: Helton Leite; Gilberto, Otamendi, Vertonghen e Nuno Tavares; Gabriel, Adel Taarabt, Rafa e Everton ; Darwin e Seferovic

