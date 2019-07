Benfica 0 - 2 Anderlecht

Vlachodimos.

o Anderlecht.

aarabt levanta para o segundo poste, mas o guarda-redes do Anderlecht - Roef - segura.

Benfica - Anderlecht.

Onze do Anderlecht: Roef, Lutonda, Milic, Kayembe, Dewaele, Doku, Vlap, Adzic, Ait El Hadj, Josué Sá e Thelin.

Dois minutos de comprensação.Caio Lucas a conduzir a bola no meio-campo tenta o remate certeiro, mas a bola perde-se na linha lateral ficando muito longe da baliza.Canto batido pela direita e Thelin a cabecear das alturas para o 2-0.Jérémy Doku inagura o marcador no Estádio da Luz. Belga de 17 anos recebe na área e arranca até ao fundo da baliza deCruzamento de Caio Lucas a sair fácil para as mãos de Roef.Salvio derrubado por Adzic. Livre para os encarnados. Grimaldo 'assume o comando', mas sem perigo para a baliza da equipa belga.Josué Sá, jogador do Anderlecht, lesiona-se e é assistido no relvado.Doku, de 17 anos, a dificultar a vida à defesa do Benfica.Perigo esteve perto da baliza dos encarnados, mas os avançados belgas falham as redes. Canto paraBruno Lage coloca Tiago Dantas no corredor direito para dar apoio a Raul de Tomás.Raul de Tomás na tentativa de chapéu a Roef, com remate forte de trás do meio-campo.Imagens de Luís Filipe Viera em lágrimas e o forte abraço a Rui Costa.O adeus a Jonas. O número 10 abandona o relvado com o nome do avançado a ecoar no Estádio da Luz. Entra Tiago Dantas.Bom cruzamento de Grimaldo à procura Jonas. Corte da defensiva belga.- Falta sobre Raúl de Tomás. T- Já rola a bola no Estádio da Luz. Perto de 50 mil espetadores noZlobin, Salvio, Ferro, Jardel, Grimaldo, Florentino, Gabriel, Caio Lucas, Taarabt, Jonas e Raul de Tomás.Benfica apresenta-se esta aos adeptos no primeiro jogo da pré-época frente aos belgas do Anderlecht, numa partida especial que assinala a despedida de Jonas dos relvados.