O FC Porto defronta o Farense, no Estádio de São Luís, num encontro da 15.ª jornada da Liga NOS. Estas são as escolhas de Sérgio Conceição para o jogo, que começa às 20h15.



ONZE DO FC PORTO: Marchesín; Manafá, Mbemba, Pepe e Zaidu; Corona, Uribe, Grujic e Otávio; Marega e Taremi

