FC Porto surpreende ao vencer Juventus de Ronaldo e parte em vantagem na eliminatória da Liga dos Campeões

Gooooloo! FC Porto! Marega aumenta a vantagem! Os dragões aplicam a mesma receita da primeira parte e iniciam a segunda parte com um golo. Excelente jogada dos dragões. Aos 20 segundos do segundo tempo. Manafá avança pelo flanco direito e encontra Marega no interior da área. O maliano atirou de pé esquerdo a contar!