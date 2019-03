Feirense 1 - 0 FC Porto

Acompanhe a partida ao minuto com vídeos dos melhores lances.

18:45

11' - Pontapé de baliza.



10' - Sturgeon (Feirense) consegue rematar à baliza no Estádio Marcolino de Castro, mas a tentativa foi ineficaz. 09' - Bem lançado por Corona, Marega remata à figura de Caio.



08' - Caio Secco arrisca mas sem resultados.



04' - Felipe falhou a marcação a João Silva. Edson Farias é o responsável pelo passe para golo. 04' - A equipa da casa em vantagem após João Silva.



03' - Tiago Silva remata, mas um defesa contrário corta a bola. 03' - Canto a favor do Feirense, conquistado por Edson Farias.

00' - Começa a partida no Estádio Marcolino de Castro após ligeiro atraso foi falta de iluminação.



---



Feirense e FC Porto defrontam-se esta noite, pelas 20h00, no Estádio Marcolino Castro, numa partida a contar para a 25ª jornada da I Liga. Jogo colocará frente a frente os fogaceiros, últimos classificados do campeonato, com 14 pontos somados, e os dragões, segundos na prova, com 57.



Onze do FC Porto: Casillas, Militão, Felipe, Pepe, Alex Telles, Danilo, Herrera, Otávio, Corona, Marega e Soares.